Birleşik Kamu-İş: 'Depremzede memurlara nokta tayin hakkı tanınsın'

On ili vuran depremlerin ardından birçok kamu binası yıkılırken, on binlerce yapı oturulamaz hale geldi. Bölgede hayati tehlikenin devam ettiğini vurgulayan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına özel tayin hakkı istedi.

Konfederasyonun Genel Başkanı Mehmet Balık tarafından yapılan yazılı açıklamada afet bölgesindeki kamu çalışanlarının görevlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

'Başka kurumlara da atama yapılabilir'

İsteyen memurların afet bölgesinden uzaklaşması için imkanların oluşturulması gerektiğini belirten açıklamada "Deprem bölgelerinde hayatta kalan ve yakınlarını, evlerini kaybetmiş depremzede kamu çalışanlarımızın bir an önce deprem bölgesinde bulunan görev yerlerinden nokta tayin ile istedikleri il/ilçelerdeki kamu kurumlarına tayin hakkı tanınmalıdır" sözlerine yer verildi.

Ayrıca, kadro bulunmaması durumunda kamu çalışanlarının çalıştıkları kurumdaki kadro ve unvanları korunarak başka kurumlara atamalarının yapılması istendi.