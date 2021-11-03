Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyon dolar yardım

Son yıllarda Türkiye ile ilişkileri gerilimli olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçen aylarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan yangın ve Karadeniz'de yaşanan sellerde meydana gelen zararın karşılanması için bütçe ayırdı.

BAE'nin resmi WAM ajansının aktardığına göre Abu Dhabi, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın talimatıyla Türkiye'ye 36.7 milyon dirhem (yaklaşık 10 milyon dolar) yardım gönderdi.

Haberde, yardımın afet sonrası iyileştirme çalışmalarına destek için yapıldığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi ve 2017'de Suudi Arabistan ve BAE'nin Katar'a uyguladığı abluka nedeniyle Ankara-Abu Dhabi ilişkileri zayıflamıştı.

Körfez yönetimleri Katar'ı 'teröre destek vermekle' suçlamış, Türkiye ise, BAE'nin darbe girişiminde payı olduğunu iddia etmişti.