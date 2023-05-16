Birinci tur sonuçlarının ardından kredi derecelendirme kuruluşlarından TL uyarısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunu önde tamamlamasının ardından kredi derecelendirme kuruluşlarından Türk Lirası'nda ani değer kaybı yaşanabileceğine dair uyarı geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, birinci tur sonuçlarının ardından Türk borsasında ani düşüş yaşanırken, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması durumunda ortodoks olmayan para politikalarını devam ettireceğine dair endişeler dile getirilmeye başlandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha gelmesi, mevcut ortodoks olmayan ve sürdürülebilirliği olmayan politikaların ve aşırı yüksek enflasyon ve para birimin baskılanması riskinin yükselmesini içeren makro ihtiyati önlemlerin devamına işaret edebilir" denildi.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında rekor değer kaybı yaşadığı anımsatılan haberde, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki cari işlem açığının 24 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yükseldiğine dikkat çekildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in üst düzey müdürlerinden Erich Arispe, Türkiye'nin bu cari işlem açığını kapatmak için "milyarlarca dolar" bulması gerektiğini ifade etti.

Haberde, Türkiye'deki net yabancı varlıkların geçtiğimiz yıl 1,4 milyar dolardan eksi 13 milyar dolara düştüğüne işaret edildi. AKP hükümetinin seçimler öncesi büyüme yanlısı yaklaşım sergilediğini belirten Arispe, uluslararası rezervlere dönük görülen basıncın son zamanlarda dikkate değer olduğunu kaydetti.

İngiliz HSBC bankası ise, Türkiye'nin mevcut cari açığının en temel "hassas noktası" olduğunu belirtti. Bankanın aktardığına göre, Nisan ticaret verileri "yakın dönemde herhangi bir gelişme kaydetmeyeceğini" gösteriyor.

HSBC'nin müşterilere gönderdiği notta, "Rezervlerle finanse edilen bu denli büyük bir açık sürdürülebilir değildir ve daha zayıf bir Türk Lirası'na yol açar" denildi. Banka, Türk Lirasının yıl sonuna kadar dolar karşısında yüzde 18 oranında değer kaybederek 24 olmasının beklendiğini, 27 olmasının da ihtimal dışı olmadığını aktardı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Barclays'in analistlerinden Ercan Ergüzel ise ülkenin mevcut cari işlem açığının önümüzdeki 12 ayda 40 milyar dolara yükselebileceğini ifade etti. Türkiye'nin bunu finanse etmesi için 30 milyar dolara ihtiyacı olduğu belirtildi.

Ergüzel, "Türkiye altın rezervlerini (15 milyar dolar) kullanabilir, bir yandan da dost ülkelerden 15 milyar dolar yardım edebilir. Ne var ki, bu bizim için çok hassas bir denge gibi gözüküyor" dedi.