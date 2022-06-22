Biri imajını, diğeri ekonomiyi düzeltmek istiyor: Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları sızdı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında iplerin koptuğu Ankara-Riyad ilişkilerinde normalleşme süreci başladı.

Geçen aylarda Suudi Arabistan’a giderek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin fiili lideri Selman’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken bazı üst düzey Türk yetkililer isimlerini açıklamadan İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Yetkililer, Erdoğan ile Selman arasındaki görüşme ile birlikte tamamen normalleşme yaşanmasını umduklarını söylerken Reuters, “Bu ziyaret Prens Selman’ın imajını iyileştirmek için bir adım olarak görülürken, kafa kafaya giden seçimlerden önce ekonomiyi düzeltmek isteyen Erdoğan’a da finansal bir destek sağlayabilir” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın Nisan ayında Suudi Arabistan’da Prens Selman’la görüştüğüne dikkat çekilirken Türk yetkili, “Bu ziyaret, tamamen normalleşme ve kriz öncesi döneme dönülmesini de beraberinde getirebilir. Yeni bir dönem başlayacak” dedi.

Türk yetkili, iki ülke arasındaki ticaret, uçuş ve televizyon dizilerine uygulanan yasakların karşılıklı olarak kaldırıldığını söylerken, medyada da taraflar arasındaki olumsuz haberlerin durdurulduğuna dikkat çekildi.

İstenilen hızda ilerlemiyor

Türk yetkili, enerji, ekonomi ve güvenlik konusunda bazı imzaların atılacağını da söylerken, Suudi fonlarının Türk piyasasına girmesi için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, swap anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği de belirtilirken, Türk yetkili bunun “istenilen hızda” ilerlemediğine de dikkat çekti.

İsmini açıklamayan yetkili bu konunun Erdoğan ve Selman arasında özel olarak görüşüleceğini de aktardı.

İngiliz haber ajansı Türk yetkilinin açıklamalarını, “Türk yetkili Suudi Arabistan’ın Varlık Fonu bünyesinde olan ve olmayan şirketlerle de ilgilenebileceğini ya da bir süre öne Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı gibi yatırım yapılabileceğini söyledi” dedi.

Öte yandan Türkiye’nin de Riyad’a SİHA satmasının gündemde olduğu kaydedildi.