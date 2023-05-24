BirGün muhabirine seçim soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 34 kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılanlar arasında BirGün muhabiri Kayhan Ayhan da yer aldı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında seçim sonuçları ile ilgili sosyal medyada yapılan bilgi ve haber paylaşımlarının ‘yanıltıcı’ olduğunu savundu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre söz konusu şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

Artı TV gibi haber platformlarının hesaplarının da yer aldığı 34 kişi arasında gazeteci Zübeyde Sarı, Sevilay Yılman ve Av. Cemil Çiçek de bulunuyor.