Birgün Haber Müdürü Uğur Şahin, 'izinsiz çekim' gerekçesiyle gözaltına alındı

Birgün gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin, kadına yönelik şiddeti görüntülemek isterken polis tarafından ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Birgün'ün aktardığına göre, akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de bir kadına şiddet olayı gerçekleşti. İhbar üzerine polisler olay yerine geldi. Bu esnada bölgeden geçen Haber Müdürü Uğur Şahin, gerçekleşen hadiseleri videoya çekmeye başladı. Polislerin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda izinsiz çekim yapmanın yasak olduğunu öne sürmesinin ardından Uğur Şahin basın kartını gösterdi. Buna karşın polis, Uğur Şahin'i Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde nöbetçi savcılık ile yapılan görüşmenin ardından Uğur Şahin, Kuştepe Polis Merkezi'ne sevk edildi. Buradan Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne götürülen Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar Kuştepe Karakolu'na götürüldü.