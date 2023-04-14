BirGün gazetesi 19 yaşında

BirGün gazetesi bugün yayın hayatındaki 19 yaşına girdi.

Gazetede yeni mücadele yaşıyla ilgili "Yeni bir yaş günü daha. AKP’nin iktidara gelişinin hemen arkasından yayın hayatına başlayan gazetemiz tam anlamıyla mücadele içine doğmuş oldu. 'Patronsuz ama sahipsiz değil' diyerek binlerce emekçinin katkılarıyla dünyada çok az örneği olan bir gazete yaratıldı" denildi.

Gazetenin yeni yaşı dolayısıyla dayanışma mesajları da paylaşıldı. SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, "BirGün, dinci faşist karanlığa karşı toplumsal muhalefetin ortak sesi oldu. Gençlerin, kadınların, doğasını, yaşam alanlarına savunanların, emekçi halkın 21 yıldır süren büyük yurtsever direnişinin sözcüsü, yeri geldiğinde de öncü cesaretiydi. Dün BirGün’e her gün ihtiyaç duyduk. Bugün yine ihtiyaç duyuyoruz, yarın BirGün’e daha fazla ihtiyacımız olacak" dedi.

BirGün Gazetesi’nin 19’uncu kuruluş yıldönümü kutlayan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da şu mesajı paylaştı:

"Umudumuz güçlü, çünkü her türlü baskıya rağmen halka gerçekleri anlatan gazeteciler var. İşte bugün, tüm emekçileriyle bu umudu diri tutan, demokrasiye inanan, halktan başka bir güç tanımayan BirGün Gazetesi 19’uncu yaşını kutluyor. Uzun yıllar süren bu mücadele, inanıyorum ki, 14 Mayıs günü demokrasinin zaferiyle taçlanacak; bahar bize demokrasiyi, özgürlükleri, liyakati, eşitliği getirecek."