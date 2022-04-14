BirGün gazetesi 18 yaşında

BirGün gazetesi bugün yayın hayatındaki 18 yaşına girdi.

Gazetenin yeni yaşı dolayısıyla çok sayıda dayanışma mesajı iletilirken, "BirGün kurulduğu ilk günden bu yana sesi hiç duyulmayanların da sesi olan bir gazete oldu. Bizim için geldiğimiz noktanın turnusol kâğıdı yayın hayatına başlamadan verdiğimiz sözlerdir" denildi, o ilkeler yeniden paylaşıldı:

• Hiçbir siyasal ya da ekonomik merkeze bağımlı olmayan,

• Bağımsız, özgürlüklerden ve demokrasiden taviz vermeyen, emekten yana, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanan,

• Sağ-liberal ABD merkezli ideolojik hegemonya karşısında ciddi bir ağırlık merkezi oluşturacak,

• Toplumu, uluslararası düzeyde ABD'ye boyun eğmenin, içeride de özelleştirmenin tek ve sorgulanamaz doğrular olduğuna inandırmaya çalışmayan,

• Hep barıştan yana olan, fırsatçılık ve çıkar ilişkileri yerine adalet ve eşitlik kavramlarını yücelten,

• Kadın, ekoloji ve gençlik sorunlarına duyarlı, her türlü cinsiyet ayrımcılığını reddeden, kültürel çeşitliliği zenginlik sayan,

• Türkiye'nin İstanbul'dan ibaret olmadığını bilen,

• Türkiye'de ve dünyada iyi şeyler de olduğunu gören, yaşama sevincini büyüten ve bunları sayfalarına taşıyan,

• Sendika, dernek, vakıf ve meslek kuruluşlarının çalışmalarında haber değeri bulan ve toplumun bu en dinamik kesimlerinin sesi olmaya çalışan,

• Halkın ilgilendiği ve merak ettiği konulara elitist bir tavırla dudak bükmeyen,

• Dünyayı ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve dünyanın en ücra köşelerinde yanan umut ışıklarına dikkat çeken,

• İletişimin tek yönlü bir süreç olmadığının farkında olan, okuyucudan gelen tepkilere göre kendisini sürekli yenileyebilen,

Bu metnin kaleme alınmasından bu yana 18 yıl geçti. Evet hatalarımız, eksiklerimiz çok oldu. Ama büyük bir onurla söyleyebiliriz ki başımızı öne eğdirmedik. Sözümü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.

Gazetenin paylaştığı bazı dayanışma mesajları şöyle:

Oğuzhan MÜFTÜOĞLU

Gazetenin kuruluş aşamasından başlayarak bugüne kadar yaşatılmasında, geliştirilmesinde bir damla katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler.

Arzu ÇERKEZOĞLU - DİSK Genel Başkanı

Bu ülkenin kaynaklarını tek sesli medya yaratmak için kullananlar, tüm diğer sesleri baskı ile zor ile sansür ile susturmaya çalışanlar, hakikati istedikleri gibi eğip bükebileceğini sanıyor. Ancak hem hakikat propaganda ile değişmiyor hem de hakikatin habercileri, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, emekli bile olamayan EYT’lilerin, genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle bu halkın hakikatini anlatanlar engellenemiyor. Nice yıllara

Kemal KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı

Görülmemiş bir baskının yaşandığı bugünlerde, özgür medyaya olan ihtiyaç, her gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Tarih, kalemini satmayan, güce boyun eğmeyen gazetecileri, demokrasi mücadelesinin başat aktörleri olarak yazacaktır. BirGün de kurulduğu günden bu yana, Anayasamızda yer aldığı şekliye “Halkın haber alma hürriyetini” savunan, gerçekleri yazan ve emekçinin hakkına sahip çıkan bir gazete olarak, tarihteki yerini alacaktır

Önder İŞLEYEN - SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

BirGün’ün yeni yaşı kutlu olsun. BirGün, bugüne kadar biriktirdikleriyle kalbi solda atan herkese umut ettiriyor, cesaret aşılıyor, gurur veriyor. Söylemeye gerek dahi yok dost düşman herkesin kabulü artık esaslı bir gazete ama bir gazetenin de ötesinde mücadelenin ve hayatın doğal bir parçası. Ezilenlerin, emekçilerin ve toplumsal muhalefetin ortak kürsüsü olduğu kadar gün geliyor ürettikleriyle öncüsü de oluyor. Sokakla kalbi bir atıyor.

Kemal OKUYAN - TKP Genel Sekreteri

Bir gün mutlaka bu düzeni yıkacağız. Bir gün mutlaka ülkemizi aydınlığa taşıyacağız. Bir gün mutlaka eşitliği sağlayacağız. Bir gün mutlaka bağımsız, laik ve egemen Türkiye’yi kuracağız. Bir gün mutlaka emekçi halk iktidara yerleşecek. Bir gün mutlaka... Ve o günün gelmesinde BirGün’ün tartışılmayacak bir yeri olacak. 18 yaşına giren BirGün’ün tüm emekçilerine ve okurlarına devrimci selamlarımızla.

Meral DANIŞ BEŞTAŞ - HDP Grup Başkanvekili

BirGün Gazetesi’nin 18’inci yılını kutluyorum. Basın özgürlüğünün yok edildiği, iktidarın basın üzerinde hegemonyasını yoğunlaştırdığı, basına sadece iktidarın söylediklerini tescil etme rolü verildiği bir ortamda, özgür basın faaliyeti çok önemli ve değerlidir. Basın özgürlüğü olmadan demokrasinin hiçbir zaman vücut bulamayacağı inancı ile BirGün Gazetesi’ne uzun bir ömür ve başarı diliyorum. Yolu açık olsun.