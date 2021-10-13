Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı belirten bir yurttaş, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti.
Polisin ikna çabaları sürüyor. (İHA)
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Birevim önünde intihar girişimi
Birevim'in Pendik şubesi önünde bir yurttaş intihar girişiminde bulundu.
Haber Merkezi
Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı belirten bir yurttaş, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti.
Polisin ikna çabaları sürüyor. (İHA)