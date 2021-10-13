Birevim önünde intihar girişimi

Birevim'in Pendik şubesi önünde bir yurttaş intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi

Pendik’te para ödemesine rağmen evini alamadığı belirten bir yurttaş, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti.

Polisin ikna çabaları sürüyor. (İHA)

Haber

AKP yandaşı şirketin projesi konut olarak başladı, otel olarak bitti