Birçok kurum ve kuruluşta görevden alma ve atama gerçekleşti

Atama ve görevden alma kararları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, birçok kurum ve kuruluşta atama ve görevden alma gerçekleşti.

Yayımlanan kararlar şöyle: