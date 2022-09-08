Rektör Kalan'a rüşvet suçlaması: Atama için 50 bin lira istedi

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında rüşvet isteme suçlaması ile Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) şikayet başvurusu yapıldı.

Yeni Alanya gazetesinden Gülşah Anak'ın haberine göre; H.B, kardeşinin ALKÜ tarafından ilan edilen öğretim görevlisi alım ilanına başvuru yaptığını, tüm süreçleri geçerek sınavı kazandığını, üniversite tarafından yapılan resmi ilanda kardeşinin atanmaya hak kazandığını belirtti. H.B, tüm süreçlerin tamamlanmasına rağmen Rektör Ekrem Kalan’ın kendisinden 50 bin TL istediğini, kabul etmedikleri için de kardeşinin atamasının gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

H.B. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuru yaptı. Konu hem savcılık hem de YÖK tarafından incelemeye alındı. Ayrıca H.B'nin, bu iddialarıyla ilgili ALKÜ'de görevli üst düzey bir yetkiliyi tanık olarak gösterdiği, bu yetkilinin de tanık olarak ifade vereceği belirtiliyor.

Öte yandan H.B, Rektör Kalan'ın kendisine "Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atadı. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beni destekliyor. Bu yüzden YÖK Başkanı Prof. Dr. Ero​l Özvar beni görevden alamaz. Git istediğin yere şikayet et. Gücün yetmez" dediğini de iddia etti.

ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, iddiaların asılsız olduğunu ve konuyla ilgili herhangi açıklama yapmak istemediğini belirtti.