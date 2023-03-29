Birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir, Yozgat, Bayburt ve Gümüşhane valiliklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bu kentlerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Sivas'ın Akıncılar Kaymakamlığı da, ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.