Birçok il ve ilçede kar nedeniyle okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:

Ardahan

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Artvin

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Amasya

Amasya’da da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu

Bolu'da da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

Erzurum

Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim yarın tatil edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Giresun

Giresun'da da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars

Kars'ta da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

Samsun

Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Sinop’un Türkeli ve Dikmen ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu

Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiğini açıkladı. Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.