Birçok il ve ilçede eğitime kar tatili

Kar yağışı dolayısıyla, Zonguldak ve Muş illeri ile Diyarbakır’ın Kulp, Ordu’nun Akkuş ve Gürgentepe, Bartın’ın Amasra, Karabük’ün Eflani, Kastamonu’nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasra/Bartın

Amasra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Zonguldak

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur” denildi.

Kulp/Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Akkuş ve Gürgentepe/Ordu

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde ve yaylalarında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, Ordu Valiliği Akkuş ve Gürgentepe ilçelerine eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim-öğretime 22 Aralık 2021 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Eflani/Karabük

Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Ağlı ve Şenpazar/Kastamonu

Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ağlı ilçesi ile Şenpazar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık itibarıyla 1 gün, Cide ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Muş

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı

Muş Valiliğinin resmi Twitter hesabından öğrencilere bir mesaj yollayan Vali İlker Gündüzöz, “22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kartopu oynadıktan sonra derslerinizi yapmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.



