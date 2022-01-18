Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı dolayısıyla çok sayıda il ve ilçede bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Kar tatili olan yerler şöyle:

Karaman:

Karaman’da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların yarın geçerli olmak üzere 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Kilis:

Kilis Valiliği, il genelinde okulların yarın tatil olduğunu açıkladı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle yarın 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane:

Gümüşhane’de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 1 gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım vb. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Kütahya/Aslanapa:

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Tunceli:

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.

Gaziantep:

Gaziantep’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün daha ara verildi. Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yaptı.

Burdur:

Burdur’da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Uşak:

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı.

Niğde:

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

Sivas:

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt:

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. (İHA)