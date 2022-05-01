Biraya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu, "Bir kültür zamlarla yok ediliyor" dedi.
Aybaş sosyal medya hesabından "Bira sever dostlar. Sizlere üzücü haberim var. Çoğunluğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldi" diyerek zamlı listeyi paylaştı.
Bir zamanlar bira ve şarabın en ucuz içki olduğunu belirten Aybaş "Bir kültür zamlarla yok ediliyor. Zamlarla yasaklanıyor" dedi.
ZAM!!Bira 🍺 sever dostlar Sizlere üzücü haberim var Çoğunluğu ithal olan bira 🍺 çeşitlerine zam geldi. Bira ve Şarap 🍷 bir zamanlar en ucuz içkiydi çok değil 1/2 sene önceye kadar öyleydi .Bir kültür zamlarla yok ediliyor Zamlarla yasaklanıyor.Zıkkım için diyen Vatan hayinidir pic.twitter.com/U4NXmnVf8F— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 1, 2022