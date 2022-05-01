Biraya zam

ZAM!!Bira 🍺 sever dostlar Sizlere üzücü haberim var Çoğunluğu ithal olan bira 🍺 çeşitlerine zam geldi. Bira ve Şarap 🍷 bir zamanlar en ucuz içkiydi çok değil 1/2 sene önceye kadar öyleydi .Bir kültür zamlarla yok ediliyor Zamlarla yasaklanıyor.Zıkkım için diyen Vatan hayinidir pic.twitter.com/U4NXmnVf8F