Biraya zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş biraya gelen zammı duyurdu, 'Bir kültür zamlarla yok ediliyor' dedi.

Haber Merkezi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bira çeşitlerine zam geldiğini duyurdu, "Bir kültür zamlarla yok ediliyor" dedi.

Aybaş sosyal medya hesabından "Bira sever dostlar. Sizlere üzücü haberim var. Çoğunluğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldi" diyerek zamlı listeyi paylaştı.

Bir zamanlar bira ve şarabın en ucuz içki olduğunu belirten Aybaş "Bir kültür zamlarla yok ediliyor. Zamlarla yasaklanıyor" dedi.

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Biraya zam geliyor