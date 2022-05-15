Biraya 12, rakıya 100 lira zam yolda

Her 6 ayda bir yapılan otomatik vergi zamları nedeniyle Temmuz ayında biraya 12, şaraba 23 ve rakı gibi yüksek alkollü içkilere 100 liraya kadar zam gelebilir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre eğer Cumhurbaşkanı ertelemezse yasa gereği temmuzda alkol ve sigaraya 6 aylık ÜFE oranında zam gelecek. Bu yıl 4 aylık ÜFE yüzde 39'u geçti. Aynı hızla giderse 6 aylık ÜFE yüzde 60'ı aşacak. Böylece alkollü içkilerin vergisi aynı oranda artacak. Ancak tabii ki bu fiyata olduğu gibi yüzde 60 olarak yansımayacak.

Biraya 12, şaraba 23 lira zam gelebillir

ÖTV yüzde 60 artınca bira fiyatı en az 12, şarap fiyatı 23 lira yükselmiş olacak. Biranın ÖTV tutarı şu anda 3,52 lira. Temmuzda muhtemelen 5,63 lira olacak. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakam alkol derecesi olan 5 ile çarpılıyor. Bu fiyata bir de KDV ekleniyor. Böylece toplamda 12 liralık bir artışa ulaşılıyor. Taze şarapta ise vergi 17.34 lira. Burada hesap direkt yansıtılıyor. Ancak şaraplar genellikle 70 cl'lik şişelerde satıldığı için fiyata yansıması 23 lira oluyor. Tabii 1 litrelik şaraplarda fiyat 33 liraya çıkıyor.

Yüksek alkollü içkide en az 96 lira artış

Yüksek alkollü içkilerde artış doğal olarak daha fazla oluyor. Yüksek alkollü içkilerde ÖTV şu anda 481,98 lira. Muhtemelen yüzde 60 artışla bu rakam 771,16 olacak. Bu durumda ÖTV ve artan ÖTV'nin KDV'si toplam 96 liralık bir vergi artışına neden olacak. Yani eğer üreticiler kendi zamlarını yapmazlarsa rakı, votka, viski ve cin gibi içkiler en az 96 lira zamlanabilir. Böylece 279 lira olan 70'lik rakı fiyatı 375, 310 lira olan votka fiyatı 406 ve 380 lira olan viski fiyatı ise 476 liraya ulaşacak. Muhtemelen bu fiyatların üstüne şirketler de enflasyon farkını ekleyecek ve yazılan bu rakamların daha üstü de görülecek.