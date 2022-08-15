Bir ziyaret de Davutoğlu'ndan: Erikli Baba Dergahı'na gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cemevi ziyaretlerinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Erikli Baba Dergahı'nı ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından “Dün Kerbela'da nasıl omuz omuza olduysak, bugün de yine canlarla omuz omuzayız. Hak Muhammed Ali yolunun takipçisi Alevi vatandaşlarımızın haklı taleplerinin arkasındayız” notu ile paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Yüce bir makamdayız, Alevilik geleneği Hak-Muhammed Ali yolunun geleneğidir. Ehl-i beytin geleneğidir. Bu toprakların has geleneğidir. İşte hep beraber önce Hz. Hüseyin için yas tuttuk sonra İmam Zeynelabidin’in kurtuluşu vesilesiyle o Kerbela Şehitliğinden onun için kurbanlar kesildi. Çeşitliliğimizi insanların çeşitliliğine almak ve bir noktada bir hamurda birleştiğini görmek için aşureler dağıttık, aşureler yedik ve şimdi de lokma paylaşıyoruz.

Bizler Hz. Hüseyin’in yolcuları kim bu ülkede Alevi canlarımıza herhangi bir tehdit oluşturursa bilin ki Kerbela’da nasıl omuz omuza olduysak bugün de omuz omuzayız, yarın da omuz omuza olacağız. Hiçbir tahrikçinin bu meclisi bozmasına izin vermeyeceğiz. Alevi geleneğinin haklı talepleri, cem evlerinin statüleri de dahil olmak üzere hepsinin yerine getirilmesi için canla başla çalışacağız. Hak Muhammed Ali yolunun yolcularının bu ülkede onurlu vatandaşlar olarak yaşamaları yanında her türlü hakka sahip olmaları en temel insan hakkıdır. İşte bugün lokmamızı paylaşmaya geldik."