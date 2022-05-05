Bir zam da motorine geliyor

Sektör yetkilileri, motorine bu gece yarısından itibaren 32 kuruş zam geleceğini belirtti.

Zamlar gelmeden de 22 TL seviyesini aşan motorinin bazı şehirlerde 22,50 TL'ye ulaşacağı kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün gelecek zam öncesinde benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,33 liradan satılıyor.

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22,17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,44 liradan satılıyor.

İzmir benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22,17 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,44 liradan satılıyor.