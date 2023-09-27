Bir yıldır tutukluydular: Grup Yorum üyeleri hakkında tahliye kararı

Grup Yorum üyeleri Bergün Varan, Fırat Kaya, Cemil Kurt, Cenk Turan ve Boran Hurustan; 29 Eylül 2022’te çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezine (İKM) düzenlenen baskında gözaltına alınarak tutuklanmışlardı.

1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Grup Yorum üyeleri Bergün Varan, Fırat Kaya, Cemil Kurt, Cenk Turan ve Boran Hurustan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında hazır bulundu.

Evrensel'in haberine göre avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı ise sanıkların tutukluluğuna devam etmesini gerektiğini aktardı. Mütalaaya karşı Grup Yorum üyeleri bir yıldır tutuklu olduklarını belirterek, tek tek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Mütalaaya karşı Grup Yorum üyelerinin avukatları, müvekkillerin etki edeceği, karartacağı bir delil olmadığına bir yıldır tutuklu olduklarına dikkat çekerek tahliye talep etti.

Savunmaları ve mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, Grup Yorum üyelerinin yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol uygulamaları ile tahliye edilmelerine karar verdi.