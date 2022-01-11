'Bir yıl daha eğitim kaybı çocuk ve gençler için bir felaket olur'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) küresel eğitim direktörü Robert Jenkins, Covid-19'un Omikron varyantı nedeniyle dünya genelinde eğitim sürecinde kriz yaşandığını belirtti.

Jenkins, "Halihazırda sıkışmış bir eğitim sistemimiz var, küresel bir eğitim krizi içerisindeyiz. Omikron'un etkisinin ve öğretmenleri etkilemesinin, okulların açık kalma ihtimalini düşürdüğünü görüyoruz" dedi.

Jenkins, aşının az olduğu veya çocuklar için onaylanmadığı ülkelerde öğretmenlerin aşılanmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi. Jenkins, derslerin açık alanda işlenmesinin de seçenekler arasında olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gelecek eğitim ve innovasyon direktörü Sobhi Tawil de, Ekim'den Kasım'a kadar okulların kapanmasından etkilenen öğrenci sayısında önemli artış görüldüğünü kaydetti.

Okulların açık kalması çağrısında bulunan UNESCO ve UNICEF, okulların bir kez daha geniş çaplı kapanmasının çocuklar için "felaket" olacağını belirtti.

UNESCO, UNICEF ve Dünya Bankası'nın geçtiğimiz ay yayınladığı rapora göre, dünya genelinde çocuklar, koronavirüs kaynaklı okul kapanmalarından dolayı yaşamları boyu 17 trilyon dolar gelir kaybı yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. Raporda, milyonlarca öğrencimim bir daha eğitim görememekle karşı karşıya olduğu belirtildi.

UNICEF, pandemi nedeniyle eğitimin duraksamasıyla birlikte, çocuk evliliği, çocuk işçiliği ve akıl sağlığı sorunlarının da artma tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

UNESCO'nun eğitim genel direktörü yardımcısı Stefania Giannini de, pandemiye karşı eğitim sistemlerinin daha uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.