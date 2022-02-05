'Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız' diyen Akdoğan, Elektrikçiler Odası Başkanı oldu

Zorla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar nedeniyle kendi hayatına son veren Enes Kara için "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız. O zaman ÇYDD, Lions Kulübü gibi yerlerde kapatılsın" diyen BBP yöneticisi Ahmet Namık Akdoğan, Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı oldu.

Akdoğan söz konusu ifadelerinin ardından “Ben bunun latife olarak orada bulunan 13 gazeteci arkadaşın huzurunda söyledim" diyerek kendisini 'savunmuştu'.

ANKA'nın haberine göre dün yapılan Eskişehir Elektrikçiler Odası Genel Kurulu’nda, mevcut oda başkanı Cafer Adıgüzel ve Ahmet Namık Akdoğan yarıştı. 182 oy alan Akdoğan oda başkanlığına seçildi.