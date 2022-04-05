Bir ülkede daha Kinder ürünlerini toplatma kararı

İngiltere'nin ardından Fransa'da da bazı Kinder çikolata ürünleri üretici şirket tarafından geri çağrıldı.

Haber Merkezi

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının ardından, üretici Ferrero şirketi Fransa'daki bazı Kinder çikolata ürünleri için de aynı uygulamaya gitti. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi istendi.

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