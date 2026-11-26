Alman kamu televizyonu Daltonlar suç örgütünü anlatan belgeseli yayımlandıktan bir gün sonra İstanbul'da dokuz kişi gözaltına alındı.

Emniyet, gözaltına alınanların belgeselde silahlarıyla röportaj veren çete üyeleri olduğunu duyurmadı ama paylaştığı fotoğraflarda, gözaltındakilerin arkasındaki ekranda belgeselden kareler yer alıyordu. Operasyonda yakalananlarla belgeselde yüzleri buzlanan çete üyelerinin benzerliği dikkat çekiyordu.

Ancak belgeseli hazırlayan Alman gazeteci Thomas Heise, X hesabından yaptığı paylaşımda fotoğraflardaki kişileri tanımadıklarını ve onlarla röportaj yapmadıklarını yazdı. Heise'nin paylaşımı şöyle:

"Araştırmacı gazeteciliğin sevgili dostları! Lou Matzen ve ben, fotoğraflardaki bu iki kişiyi tanımıyoruz. 'Mord ohne Grenzen' adlı belgeselimiz için bu kişilerle röportaj yapmadık."

"Sınır Tanımayan Cinayet: Berlin'deki Çete Savaşı" adlı belgeseli Alman gazeteciler Thomas Heise ve Lou Matzen hazırladı. Belgesel, ZDF'nin araştırmacı gazetecilik programı "Frontal" kapsamında yayımlandı. Berlin'de yaklaşık iki yıldır süren çete savaşı ve bu çetelerin Türkiye'ye uzanan bağlantıları ele alındı.

Heise ve Matzen, çete üyeleriyle İstanbul'da kapalı bir otoparkta buluştu. Röportaj, yüzleri maskeli çete üyeleriyle bir minibüsün içinde yapıldı.

Görüntülerde çete üyeleri ellerindeki silahları kameraya gösterdi ve saldırılar düzenlediklerini anlattı. Silahların nereden geldiği sorusuna ise yanıt vermediler.

Belgeselde kendini örgütün "Avrupa sorumlusu" olarak tanıtan Hüseyin Ü. de konuştu. Hüseyin Ü., örgütün Berlin'de yaşayan patron Mehmet Kaplankıran'ı öldürmek istediğini anlattı. Kaplankıran'ın villası 17 Aralık 2025'te kurşunlanmıştı. Gazeteciler ayrıca Rus mahkeme kayıtlarına ulaştı. Bu kayıtlara göre örgütün lideri olarak gösterilen Beratcan Gökdemir, Moskova'da tutuklanmıştı.

'Sayamayacağınız kadar çok' demişlerdi: Bir tabanca bulundu

Belgesel 24 Kasım Salı akşamı ZDF'de yayımlandı. Çete üyelerinin araç içinde silahlarıyla konuştuğu görüntüler kısa sürede Türkiye'de de sosyal medyaya yayıldı. İHA'nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerdeki kişilerin kimlik ve adreslerini belirlemek için çalışma başlattı.

Ertesi gün, düzenlenen operasyonda dokuz kişi "suç örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen üç dizüstü bilgisayar, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 28 mermi ele geçirildi.

Belgeselde silahlarının sayısı sorulan bir çete üyesi "Sayamayacağınız kadar" diye yanıt vermişti. Operasyondaysa tek bir ruhsatsız tabanca bulundu.

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