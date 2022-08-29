Bir süredir Türkiye'de yaşayan Yunan gazeteci Areteos sınır dışı edildi

Yunanistan’daki Real Gazetesi'nin yazarı Evangelos Areteos Türkiye'den sınır dışı edildi. Areteos “Kararın ne anlama geldiğini hâlâ anlayabilmiş değilim ama bir yas tutmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Duvar'ın haberine göre, yaklaşık 20 yıldır Türkiye haberleri yapan ve bir süredir Türkiye’de yaşayan Yunanistanlı gazeteci Evangelos Areteos, Türkiye’den sınır dışı edildiğini açıkladı. Perşembe günü saat 18:00’de Brüksel’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiğini belirten Areteos, burada kendisini polislerin karşıladığını söyledi. Yaklaşık 7 saat sorgulandığını belirten Areteos, sorgunun ardından cuma günü 09.40 uçağıyla geldiği Brüksel’e gönderildiğini açıkladı.

Areteos, sınır dışı edilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sordukları sorulardan anladığım kadarıyla ana neden, Türkiye'nin güneydoğusuna ve 2015 yılında Suriye'nin kuzeyine yaptığım bir seyahat ile Türkiye'nin geri kalanına yaptığım yolculuklardı. Bunun yanı sıra, Türk devletinin şüpheli gördüğü kişilerle olan temaslarım ve bölgedeki gelişmeleri takip eden bir WhatsApp grubu aracılığıyla edindiğim, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt faaliyetleriyle ilgili cep telefonumdaki fotoğraflar. Her haberci ve gazeteci gibi ben de bu tür haber ve fotoğrafların alıcısı olmuş oldum."