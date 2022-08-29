Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunan S-300'lerince radar kilidi atıldığını belirterek Yunanistan için "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir üst rütbeye terfi eden personeller için düzenlenen törende konuşan Akar "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" dedi.

'Biz S-400 aldık, yer yerinden oynadı'

Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Ağustos'ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oyladı, 'Nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta bunun bir alt modeli S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez."

Yunanistan'ın, "uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını belirten Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos'ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'Bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkâra başvurdu bu kötü komşu" diye konuştu.