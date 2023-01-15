Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.
Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1 ₺ aşağıda açıklamasının ardından JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.
BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1₺ aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1₺ indirime giti. pic.twitter.com/bUbQhhv7PZ— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 15, 2023