Bir sigara grubundan daha 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bazı sigara markalarında 1 lira indirim olacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1  aşağıda açıklamasının ardından JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.

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Sigaraya indirim geldi

Sigaraya bu kez indirim geldi. Paket başı bir lira ucuzladı.