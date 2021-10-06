Bir sigara grubu daha zam yaptığını duyurdu

Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptı.

Haber Merkezi

Sigara şirketleri üst üste zam kararı almaya devam ediyor.

Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptığını duyurdu.

Zamlı fiyatlar şöyle:,

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Sigaraya bir zam daha

 