Sigara şirketleri üst üste zam kararı almaya devam ediyor.
Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptığını duyurdu.
Zamlı fiyatlar şöyle:,
Haber Merkezi
SOL - İSTANBUL
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bir sigara grubu daha zam yaptığını duyurdu
Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptı.
Haber Merkezi
Sigara şirketleri üst üste zam kararı almaya devam ediyor.
Philip Morris ve JTİ'nin ardından BAT grubu da sigaraya zam yaptığını duyurdu.
Zamlı fiyatlar şöyle:,