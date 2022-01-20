'Bir senedir et alamıyorum, ancak tavuk derisi'

Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas et fiyatına 10 lira zam yaptı. Zam sonrası etin perakende fiyatı 115 liraya kadar yükseldi. Fiyatların yüksek olması nedeniyle et tüketimi düşerken hayvan üreticileri de kasaplar da “zarar ediyoruz” diyor. Vatandaş et alamıyor.

ANKA Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre, Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin et tüketimi 2019'da yıllık 48 kiloyken, 2020'de 28 kiloya düştü.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, etin girdi maliyetlerinin son 1 yıl içerisinde yüzde 200 arttığını, sadece yemin son iki ay içerisinde 70 TL’den 210 çıktığını söylüyor. Aras, “Besici geçen yıl 1 ton et ile 25 ton yem alırken şu anda 1 ton et ile 18 ton yem almakta. Dolayısıyla üretici bu şartlarda zarar ediyor” diyor.

Ankara’da bir kasap Namık Sarı ise “Bizi kazanıyor sanıyorlar ama bir dükkânın giderleri, masrafları, işçisi… bunlar az paralar değil” diyerek son dönemde elektriğe gelen zamlardan şöyle yakınıyor:

“3 bin liralık elektrik geliyordu, bu ay 7 bin liralık elektrik geldi. Dükkânın 15 bin lira kirası var. Bu nasıl çıkacak? Mecbur ete yansıyacak. Bunların hepsi vatandaşa geri dönüyor. Karkas et fiyatlarına cuma günü 10-12 lira arasında zam geldi. Tezgâh fiyatlarında da kilogramda 10 ile 15 lira arasında değişme oldu. Garibanın yiyeceği bir kıyma var o da 93 lira. 85 liraya satıyorduk. Fazla bir zam yapamadık ona. Kuşbaşı 100 lira. O da 90 liraydı. Bir kilo et şu an 110-120 lira. Herkes bir şekilde ekmek yiyor. Besici de zarar ediyor para kazanamıyor olabilir. Ama bir şekilde karnını doyuruyor. Bizim karımız yüzde 15.”

Eti alım gücü olmayan sakatata yöneliyor ama orada da durum farklı değil. Ankara’da sakatat satan Ahmet Taşdelen fiyatları şöyle anlattı:

“15 lira olan dana paçası 25 liradan satılıyor. Kuzu paçası 20 liraya. 10 gün içerisinde 30 lira oldu. Ciğeri alıyorduk 50 liraya. Şimdi 65 liraya alıyor, 70 liraya satıyoruz. Neden bu kadar pahalı diye sorduğumuzda, ‘Bir kilo et 100 lira olduğu için tabi ciğeri de 70 lira oluyor. Bir kilo poşet alıyorduk 10 liraya şimdi alıyoruz 25 liraya. Şu köpüğü altı ay önce 20 liraya alıyorduk. Şu an 80 lira.”

'Ancak tavuk derisi alabiliyorum'

Ankaralı bir vatandaş Ahmet Küçük de ANKA muhabirinin sorularını yanıtlarken bir yıldır et yemediğini, son zamlardan haberi bile olmadığını şöyle dile getirdi:

“Et alamıyorum ancak tavuk alıyorum. Bütçem yetmiyor. Benim aylığım yok. İnşaat işçisiyim. İnşaatta ne çalışırsan evin giderine ancak gidiyor. Gelirim giderim yok. Kirada oturuyorum. Bugün geliyoruz çocuklara yemek alalım diye, alamıyoruz ancak tavuk derisi…”

Küçük’ün sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

-Ne kadar zamandır et yemiyorsunuz?

Bir senedir et alamıyorum. Et ucuz olsa alacağım ama ucuzlamıyor.

-Etin son fiyatından haberiniz var mı?

-Yok.

-En son aldığınızda etin kilosu ne kadardı?

En son aldığımda 60-70 liraydı.”