Bir patronun Erdoğan'dan ricası kameralara yansıdı: Tamam da dur bakalım...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde yaptığı konuşma sonrası salondan ayrılırken bir patronla yaşadığı diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı.

Erdoğan kendisine “Sayın Cumhurbaşkanı’m bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan’ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum, 30 milyon dolar için ben de mücadele edeceğim” diyen patrona, “Tamam da dur bakalım. Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de şubatta Suudi Arabistan’a ziyaretimi yapacağım" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası patronun "Çok teşekkürler, size canımız feda" dediği duyuldu.

Suudi Arabistan bir süredir Türkiye'ye yönelik örtülü bir ambargo uyguluyor.