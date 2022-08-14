Bir özel üniversite daha fahiş zam yaptı: Öğrenciler tepkili

Krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan özel üniversitelere Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'nin ardından bir yenisi daha eklendi. Kadir Has Üniversitesi dönem başlamadan hemen önce yeni döneme hazırlanan öğrencileri yüzde 100’e varan fahiş bir zam ile karşı karşıya bıraktı.

'Okulu bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız var'

Krizin faturasının öğrencilere kesildiğini belirten Kadir Has Üniversitesi öğrencileri yaptıkları açıklamada şunları aktardılar:

“Geçen sene 82 bin lira olan okulun yıllık ücreti, bu yıl KDV’siz 148 bin liraya yükseldi. Son sınıfa geçmiş, mezuniyet hayalleri kurarken okulu bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Okul dışında çalışarak okul taksitlerini ödeyen arkadaşlarımız var. Zaten bu ekonomik koşullarda gelecek kaygısı yaşarken, bir de eğitim hakkımız gasp edildi.”

İstanbul’da öğrenci olmanın yeterince zor olduğuna değinen öğrenciler kendi aralarında bir itiraz dilekçesi hazırladı. Rektörlük ise öğrencilerin dilekçesini dikkate almayarak talepleri geri çevirdi. Öğrenciler rektörlükten gelen bu cevaba karşı; kendilerini geleceksizlikle, umutsuzlukla baş başa bıraktıklarını ve sunulan çözüm önerisinin herhangi bir anlam taşımadığına değindiler:

Rektörlük 'bursa başvurun' dedi ancak 70-80 kişi yararlanabiliyor

“Rektörlüğün bize sunduğu çözüm ise bu ücreti ödeyemeyen öğrencilerin eğitim destek bursuna başvurmalarıydı. Öncelikle eğitim destek bursu verilen öğrencilerin sayısı hepi topu 70-80 kişi civarı. Bu uygulamayı da bu yıl keyfi, tepeden inme bir biçimde iki yılla sınırlandırdılar. Yani geçtiğimiz iki yıl ekonomik durumu el vermediği için bu bursu alan ve yeni dönem için de bu bursa güvenen bir öğrenci bu yıl bu haktan yararlanamıyor.”

Yemekhanede en ucuz menü 50 lira

Açıklamanın devamında üniversitelerine ait bir yemekhanenin olmadığını belirten öğrenciler özel işletmelere devredilmiş yemekhanelerinde en ucuz menünün 50 lira olacağını ve bu şartlar altında karınlarını bile doyuramayacakları bir eğitim

döneminin onları beklediğini belirttiler.

Öğrenciler eğitim hayatlarına vurulan bu darbeye karşı mücadele etmek için Instagram’da @khogrencidayanisma , Twitter’da @kadirhasuni_dayanisma hesaplarından organize olmaya ve #kadirhasünikayıtyenileyemiyor hashtagiyle

seslerini duyurmak için destek olmaya davet ettiler.