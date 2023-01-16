'Bir milyona yakın öğrenci okulunu bırakıp çalışmaya başladı'

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Van’da "Askıda Hayatlar" konulu söyleşiye konuk oldu.

"Aile Bakanlığı’nın açıkladığı, Türkiye’de sürekli yoksulluk oranı yüzde 13,8. Bu sürekli yoksulluk denilen şey, bir ailenin 5 yıldan daha fazla yoksul olmasıdır" diyen Foggo, "Ve bunun nesiller boyu, çocuklara miras olarak devem etmesidir. Asıl mücadele edilmesi gereken şey budur. Ekonomik krizden dolayı da 1 milyona yakın öğrenci okulunu bırakıp çalışmaya başlamış durumdadır. O yoksulluk mirasını çocuklar sırtlarına almış demektir" ifadesini kullandı.