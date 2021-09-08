Bir milyon sayfalık iddianame: Paris'teki IŞİD saldırısına ilişkin dava bugün başlıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen ve 130 kişinin ölümüne ve 350 kişinin yaralanmasına neden olan IŞİD saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Davada Paris'te bulunan ceza mahkemesi, bugünden itibaren 9 aylık bir süreçte aralarında sağ kalan tek saldırgan olan Salah Abdeslam'ın da aralarında olduğu 20 sanığı yargılayacak.

Fransa tarihinin en büyük davası

Saldırıdan 6 yıl sonra başlayacak dava, Fransa tarihinde görülen en büyük dava olacak. Davada 20 farklı ülkeden 1800 kişinin davacı olarak yer aldığı kaydedildi. Dava süresince 300'e yakın tanık dinlenecek. Tanık olarak ifade verecekler arasında dönemin cumhurbaşkanı François Hollande da bulunuyor.

Dava kapsamındaki duruşmalar 25 Mayıs 2022 tarihine dek sürecek.

Davaya ilişkin iddianamenin yaklaşık 1 milyon sayfa olduğu ve 542 bölümden oluştuğu kaydedildi.

Mahkemenin Eylül ayından Ekim ayına kadar tanıkları dinleyeceği belirtildi. Duruşmaya katılacak olan 14 sanıkların ifadesiyse 2022 yılından itibaren dinlenmeye başlanacak.

Sanıklardan 12'si, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıyayken, üç sanık tutuksuz olarak yargılanıyor. Mahkemenin takvimine göre dava, 25 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanacak.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te, Bataclan'da yapılan konsere IŞİD tarafından 13 Kasım 2015 günü saldırı düzenlenmiş, saldırıda 90 kişi yaşamını yitirmişti.. Kentin diğer kesimlerinde düzenlenen intihar saldırılarında ise 40 kişi yaşamını yitirmişti.