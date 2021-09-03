'Bir Makas Değişimiydi Tariş' filminin gösterimi yarın NHKM'de

“Bir Makas Değişimiydi Tariş” belgesel gösterimi 4 Eylül Cumartesi saat 17.00’de İstanbul Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yönetmen Hülya Karcı’nın çevrimiçi, yardımcı yönetmen Kamer İncedursun ve prodüksiyon amiri İsmet Aktaş’ın katılımıyla NHKM'nin Ruhi Su Salonu'nda gerçekleşecek gösterime katılım için pandemi koşulları sebebiyle rezervasyon yaptırmak gerekiyor. (Rezervasyon için: [email protected] – 0216 414 22 39)

'Tariş direnişi yarına cesaret versin diye'

Gösterime ilişkin NHKM'den yapılan duyuruda şöyle deniliyor:

"Yetmişli yılların ikinci yarısı, 'sağ-sol çatışmasının arttığı' yıllar olarak resmi tarihe yazılmış olsa da resmi olmayan tarihte, Türkiye’de demokratik ve sendikal hakların genişlediği ve bu haklar için mücadele etmenin sayısız örneklerinin yaşandığı yıllardır. İşte bu örneklerden biri de işçilerin, beyaz yakalıların, semt sakinlerinin, kısaca İzmir’in topyekün dayanışma içinde giriştiği efsanevi Tariş direnişidir. Bu belgesel film 1978’te Tariş Üzüm İşletmesi’nde tanışmış ve 1980’deki Tariş direnişiyle hayatlarının dönüm noktalarından birini yaşamış bir grup gencin hikayesidir. Bizi değiştirip dönüştüren o yılların ve Tarişlilerin bu direnişi unutulmasın, bugüne ve yarına cesaret versin diye…"

Film bilgileri

Katılımcılar: Ahmet Akın, Ahmet Oltulu, Ali Osman Yalçın, Ali Özkan, Bekir Zeyyat Eken, Cemal Kıral, Emine Çakır, Gülsüm Korkusuz, Hakkı Serin, Hikmet Ersöz, Hülya Karcı, Hüseyin Korkusuz, Hüsniye Korkusuz, İbrahim Demir, İsmet Aktaş, Latif Yılmaz, Mehmet Şakir Örs, Memet Saygılı, Mukadder Dinçsoy, Nermin Saygılı, Osman Yılmaz, Şemsettin Filiz, Talat Özmen, Veli Dip, Veli Kaymaz

Yönetmen: Hülya Karcı

Yardımcı Yönetmen: Kamer İncedursun

Prodüksiyon: Payiz Film

Kamera: Ömer Faruk Bedir

Ses: Kamer İncedursun

Konsept ve Senaryo: Hülya Karcı

Kurgu: Arzu Tuncel Rollenhagen

Orjinal müzik: Hüsnü Arkan

İllüstrasyon: Gamze Hayta

Grafik: Deniz Keskin

Prodüksiyon amirleri: İsmet Aktaş ve Memet Saygılı

Fotoğraf: Ahmet Sular

Hukuk Danışmanı: Ayten Ünal

Süre: 60 dk. Yapım yılı: 2020 Dil: Türkçe Altyazı: Almanca