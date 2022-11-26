Bir liranın maliyeti üç liraya çıktı

Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını söyledi. 

Haber Merkezi

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını söyledi. 

Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu ifade etti.

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