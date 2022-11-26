Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını söyledi.
Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu ifade etti.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Aslı İnanmışık
Bir liranın maliyeti üç liraya çıktı
Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını söyledi.
Haber Merkezi
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını söyledi.
Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu ifade etti.