Seçimi kazanmak için rakip adayın seçmenini kaçırıp dövdüler

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde yaşananlar gündem oldu. İlk turda 6-6 eşitlik olunca, rakip adaya oy kullanan üye Gökhan Koyunlu, diğer adayın kardeşi tarafından kaçırıldı. İkinci turda Serdar Özcan 5'e karşı 6 oy ile başkan seçildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gökhan Koyunlu ikinci turda oy kullanmasının engellenmesi için Gördes'e 60 kilometre uzaklıktaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesine götürüldü. Hastanelik olan Koyunlu'ya 7 dikiş atıldı.

Koyunlu, “Seçimde oy kullanmamı engellemek için yaptılar” dedi ve suç duyurusunda bulundu.