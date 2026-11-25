Almanya'da Die Linke'nin (Sol Parti) Berlin Eyalet Meclisi grubu, Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle haftalardır hedef alınan milletvekili Vanessa Emde'yi grubundan çıkardı.

24 Kasım'da yapılan oylamada 33 milletvekili Emde'nin grup üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde oy kullandı.

Emde'nin gruptan çıkarılması, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin'deki koalisyon görüşmelerinin ön koşullarından biri olarak bu yönde talepte bulunmasının ardından geldi. Böylece Die Linke yönetimi, hükümet kurma pazarlıklarının önündeki engellerden biri olarak görülen Emde'yi gözden çıkarmış oldu.

Parti üyeliği devam eden Emde, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürecek.

Koalisyon pazarlığı için Filistin dayanışmasından vazgeçtiler

20 Eylül'de yapılan Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oyla birinci olan Die Linke, SPD ve Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri yürütüyor. Seçimde Neukölln bölgesinden yüzde 46,2 oy alarak doğrudan milletvekili seçilen Emde'nin Filistin'e desteği ise haftalardır parti içi tartışmaların odağındaydı.

SPD Berlin Eş Başkanı Steffen Krach, Emde'nin parlamento grubunda kalması durumunda koalisyon kurulamayacağını açıkça ilan etmişti. Krach, Ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, Emde grupta kalırsa hükümet ortaklığının mümkün olmayacağını söylemişti.

Die Linke yönetimi, bu baskının ardından Emde'den milletvekilliği görevinden çekilmesini istedi. Bu talebi reddeden Emde, parti yönetiminin tutumuna karşı çıktı. Son olarak 24 Kasım'da yapılan oylamayla gruptan çıkarıldı.

SPD ve Yeşiller temsilcileri kararı memnuniyetle karşıladı. SPD'nin Berlin eş başkanları Steffen Krach ve Bettina König, Emde'nin koalisyon görüşmelerini önemli ölçüde zorlaştırdığını savunarak kararı destekledi.

Filistin'e destek antisemitizm suçlamalarıyla hedef alındı

Emde, seçim kampanyası boyunca Filistin'le dayanışmayı öne çıkaran bir siyaset izledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistinlilere dönük politikalarını eleştiren Emde, devletlerin değil insanların var olma hakkı bulunduğunu söylemesi üzerine antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Emde, antisemitizme karşı olduğunu belirtirken İsrail devletinin politikalarını eleştirmenin antisemitizmle özdeşleştirilmesine karşı çıktı. Filistin dayanışma hareketinden bazı isimlerle ilişkileri de kendisine yöneltilen suçlamaların bir parçası haline getirildi. Bu isimlerden biri hakkında Filistinli silahlı örgütlerle bağlantı iddiaları gündeme getirilirken söz konusu kişi suçlamaları reddetti.

Emde, parti yönetiminin İsrail'in var olma hakkına ilişkin ortak bildirisinden kısa süre sonra uzaklaşmış, Filistin'e desteğini geri çekmeyeceğini açıklamıştı.

Parti yönetimi geri adım attı

Die Linke yönetimi, Emde'nin Filistin konusundaki tutumunun antisemitik olduğu iddiasını doğrudan paylaşmadığını daha önce açıklamıştı. Eş Genel Başkan Ines Schwerdtner, Emde'nin İsrail'e ilişkin görüşlerinin antisemitizm olarak nitelendirilmesine katılmadıklarını belirtmişti. Ancak parti yönetimi, Emde'nin parti içindeki tutumunu ve ortak çalışma ilkelerine uymadığını ileri sürerek gruptan çıkarılmasını destekledi.

Emde ise kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun parti açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Medyada yürütülen kampanyanın etkili olduğunu belirten Emde, eski parlamento grubunun SPD ve Yeşiller'in baskısı karşısında geri adım attığını savundu.

Emde, kendisine destek veren parti üyelerine Die Linke'den ayrılmamaları çağrısı yaptı. Filistin'le dayanışmayı sürdüreceğini belirtti.

Parti tabanından karara tepki

Die Linke'nin Neukölln örgütü de Emde'nin gruptan çıkarılmasına karşı çıktı. Örgütün eş başkanı Korinde Schulz, Emde'nin seçim bölgesinde doğrudan seçilmiş bir milletvekili olduğunu hatırlatarak kararın hata olduğunu söyledi. Örgüt, Emde'nin parlamentodaki grubunda kalması için son ana kadar çaba gösterdiklerini belirtti.

Emde'nin gruptan çıkarılmasıyla Berlin'de Die Linke, SPD ve Yeşiller arasında kurulması planlanan koalisyonun önündeki engellerden biri ortadan kaldırılmış oldu. SPD ve Yeşiller'in kararı memnuniyetle karşılaması da sürecin hangi siyasi baskı altında ilerlediğini ortaya koydu.

Die Linke yönetimi, bir yandan Filistin'e destek veren siyasetçinin antisemitik olduğu iddiasını kabul etmediğini açıklarken diğer yandan koalisyon ortaklarının talebi doğrultusunda Emde'yi grubun dışına itti. Böylece Filistin halkıyla dayanışmanın parti içinde savunulması gereken bir siyasi tutum olmaktan çıkarılıp hükümet pazarlıklarının konusu haline getirilmesine kapı açıldı.

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