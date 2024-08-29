Bir kişinin öldüğü metrobüs kazasında yaralı sayısı 50'ye yükseldi, 4 kişi gözaltında, ön rapor çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Hazırlanan bilirkişi ön raporunda metrobüs sürücüsünün yoldaki uyarıyı görmediği belirtildi. Metrobüs sürücüsünün ifadesindeyse "Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" dediği öğrenildi.

Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüs sabah saatlerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemelerinin yapıldığı bölümde karşısında duran araca çarpmamak için önce karşı yönden gelen metrobüse yandan, sonra da bariyerlere çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, yolcular otobüs ve Marmaray'a yönlendirildi.

22 yaşındaki Ferhat Uçar yaşamını yitirdi

DHA'nın aktardığına göre olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kazada yaşamını yitiren yurttaşın 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğunu açıkladı.

Çebi, "Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yaralı sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul Valiliği son yaptığı açıklamasında, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

İETT'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

İmamoğlu: Bir sürücü hatasına benziyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısı için bulunduğu Adıyaman'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun" dedi.

İki metrobüsün şoförü ve 2 denetim amiri gözaltına alındı

Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Habertürk'ün haberine göre metrobüs şoförü Emrah Y. ifadesinde yolda bir işaret ya da yönlendirme olmadığını söyledi.

Şoför ifadesinde şunları kaydetti:

"Söğütlüçeşme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim. Ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması."

Denetim amirlerinden birininse ifadesinde "İşletmeden öğrendiğim kadarıyla bugün saat 03.00 sıralarında kazanın gerçekleştiği yerde bypass yolu açılmış. Bilgilendirme yapılıp yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgim yoktur" dediği öğrenildi.

Ön rapor: Sürücü yoldaki uyarıyı görmedi

Kazanın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor da hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.