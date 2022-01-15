Bir kişi 'Erdoğan'ın afişini yırttığı için' gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılan afişlerini yırttığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı. Olay AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin etkinlikleri nedeniyle Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında oldu.

AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe "Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Ancak İlçede iki yerde afişlerin yırtıldığını öğrendik. Üzücü bir olay. Konuyla emniyet ilgileniyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi bize verildi. Onun da akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi. Yapılanı doğru bulmuyoruz" dedi.

Öte yandan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, afişlerin yırtılmasını "demokrasi kültürüne aykırı bir hareket" olarak nitelendirdi.

Günel açıklamasında, "Bu olay kabul edilmesi mümkün olmayan vandalca bir girişimdir. Demokrasi her şeyden önce hoşgörü içerir. Bunu yapanlar bilmelidir ki, Kuşadası bu tip davranışlarla bağdaşmayan çağdaş ve demokratik bir kenttir. Yaşanan bu talihsiz olaydan duyduğum üzüntüyü Kuşadası kamuoyu ile paylaşıyorum" diye konuştu.