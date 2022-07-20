Bir kadın cinayeti daha: Bağcılar'da bulunan ceset kayıp Pınar Damar'a ait çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA'nın aktardığına göre, kadının cesedi bedeni kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a (32) ait olduğu öğrenildi. Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adli Tıp Kurumu önünde gözaltı

Ailesinin beklediği sırada, Adli Tıp Kurumu önüne gelen cinayet şube polisi ekipleri Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A'yı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alındığı öğrenilen M.A'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ailesiyse Damar'ın cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Pınar Damar, yarın öğleden sonra Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.