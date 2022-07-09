Bir kaçış hikayesi: İzini kaybettirdi

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan 'kaçak' koçu ekipler fark etti. Koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, poliklinik binası girişinde sıkıştırıldı. Koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı.

Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan hayvan gözden kayboldu. (İHA)