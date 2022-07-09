Kaçan 'kurbanlık' yakalandı, sahibi kayıp

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde sağa sola koşuşturan bir küçükbaş hayvanı fark eden polis ekipleri, hayvanı yakaladı. Daha sonra polis ekipleri, bulundukları yerde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulunarak 'kurbanlığın' sahibini aradı. Sahibine ulaşılamayan hayvan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Polis ekipleri, su ve yem verdikleri hayvanın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. (İHA)