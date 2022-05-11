Bir ittifak senaryosu daha... Çatı ittifakı, diğer ittifakın içinde yer alacak

AKP'nin seçim kanununda yaptığı değişiklikten sonra küçük partilerde seçime katılma modelleri hakkında çalışmalar da hızlandı.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre DEVA Partisi’nin kendi amblemi ile seçime katılma kararından sonra Ankara’da Gelecek Partisi merkezli yeni bir ittifak hazırlığı yürütüldüğü öğrenildi. Yeni ittifakın Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR’dan oluşacağı öne sürüldü. Saadet Partisi’ne de yeni ittifaka katılma teklifi iletildi ancak şimdilik bir cevap verilmedi. DEVA Partisi ise ittifaka katılmayı kabul etmedi.

Kulislerde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 6’lı masa genel başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra bir karar alınacağı konuşuluyor. Saadet Partisi’nin katılması durumunda yeni ittifakın yüzde 7 seçim barajını aşabileceği ifade edilirken, oluşacak yeni ittifakın Millet İttifakı içinde seçime katılacağı, çatı partinin ise Gelecek Partisi olacağı dillendiriliyor.

Konuşulan bir başka senaryoya göre de Saadet Partisi ve Gelecek Partisi tek listeyle Milllet İttifakı içinde seçime katılacak, Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR ve bazı küçük partiler de ittifak kurarak seçime katılacak.

Karamollaoğlu'nun temasları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 6’lı masa genel başkanlarıyla görüşmesinde parti kurmaylarının hazırladığı seçime katılma modelleri hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Karamollaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de milletvekili listelerini görüşeceği bildirildi.

Ankara kulislerinde, Karamollaoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi ve diğer partilere CHP’nin kaç kontenjan ayırabileceği sorusunu yönelteceği de konuşuluyor.