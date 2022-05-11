Kulis | Zafer Partisi'nin hangi partiyle ittifak kuracağını yazdı

Son dönemde ırkçı açıklamalarla ülke gündemine giren Zafer Partisi'ne ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

İddianın sahibi bir dönem Yeniçağ'da şimdi ise Korkusuz gazetesinde yazan Ahmet Takan.

Takan, seçime girme yeterliliğini alamamış olan Zafer Partisi'ne ilişkin Memleket Partisi'yle seçim ittifakı yapacağı iddiasında bulundu.

Takan, "İnce elekle süzgeçten geçirilmiş iddialar" dediği yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ümit Özdağ’ın gözü MHP Genel Başkanlığında. Oraya doğru çok emin ve sağlam adımlarla ilerliyor.

Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak halinde seçimlere girecek. Bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da Muharrem İnce olacak."

İnce destek açıklaması yapmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, sığınmacı karşıtı açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den destek gelmişti.

İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacılar konusunda yerden göğe kadar haklıdır. Sn. Özdağ’ın tüm görüşlerine katılmasam da sığınmacılar konusundaki görüşlerini sonuna kadar destekliyorum" demişti.