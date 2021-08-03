Bir ilde daha ormana girişler bir ay boyunca yasaklandı: 'Olağanüstü hava halleri nedeniyle'

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgedeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı gelecek günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insanı faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kent merkezinde Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat ilçesinde Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık ilçesinde Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür ilçesinde Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye ilçesinde Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt ilçesinde ise Dallıbel ormanlık alanlarına giriş ve çıkışın 1 Eylül'e kadar yasaklandığı ifade edildi.