Bir içki grubuna daha zam geldi

Gıda, içki, tütün başta olmak üzere çok sayıda ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından bir içki grubuna yüzde 18 zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Jack viski gurubuna zam geldi. Yılbaşı ÖTV’e öncesi maliyet zammı gelmeye devam ediyor" paylaşımını yaptı.