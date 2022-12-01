Et ve süt ürünlerine zam geliyor

Et ve süt ürünlerine yakın zamanda zam gelebileceği bildirildi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Aykaç, 'Tedbir alınmazsa 2023, bu yıldan daha zorlu geçecek' dedi.

Haber Merkezi

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 7. Private Label Zirvesi'nde konuştu. Et ve süt ürünlerine zam geleceği iddialarından bahseden Aykaç şunları kaydetti:

"Eğer tedbir alınmazsa süt ve et konusunda 2023, bu yıldan daha zorlu geçecektir. Bugünlerde süt hayvanlarının girdi maliyetleri çok yüksek olduğu ve yeterli fiyatı piyasada bulamadığı için inekler kesime gitmiştir. Bu kesilen ineklerin de artık sonlarına gelinmiştir. İneği keserek sadece sütü değil eti de kestik. Et fiyatlarının da artacağı bugünlerde kulağımıza geliyor.

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