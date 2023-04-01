Bir hafta önce çöken istinat duvarı kaldırılmadı, 11 araç hâlâ enkazda

Yozgat'ta duvar altından çıkarılamayan 11 aracın sahibi, muhatap bulamadıklarını belirtirken, site sakinleri gerekli önlemlerin alınmaması halinde istinat duvarının üzerindeki binanın da çökmesinden korktuklarını aktardı.

Yozgat’ın Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak’ta bulunan Ravza Apartmanı ile hemen üst kısmındaki başka bir apartmanın arasına yapılan 7 metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı geçtiğimiz cumartesi günü çökmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda, park halindeki 11 araç büyük hasar görmüştü. Site sakinleri, aradan geçen süre içerisinde enkazın bir türlü kaldırılmadığını, bu nedenle mağdur olduklarını belirttiler, önlem alınmaması halinde yeni bir tehlikenin daha yaşanabileceğini ileri sürdüler.

'Üç tane şeridin çekilmesiyle önlem alındı'

"Her geçen gün buradaki çatlaklar derinleşmeye başladı" diyen apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, bir haftadır aynı manzarayla karşılaşmaktan yorulduklarını vurgulayarak, "Maddiyat bir yana manevi olarak da psikolojik olarak da yıpranmaya başladık. Çaresiz bir şekilde insanlar ne yapacağını bilmiyor. Kurumlar olarak kimse ilgilenmiyor. Biz çalışan insanlarız, işi gücü bıraktık bir haftadır burada neler yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

'Kasko firmaları enkaz kaldırılmadan bir şey yapamıyor'

Sitede oturan ve aracı göçük altında kalan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da şöyle konuştu:

"Sizlerin de bildiği gibi geçen hafta cumartesi günü sitemizin önünde gördüğünüz otoparkımıza istinat duvarını çökmesi ile oluşan bu mağduriyet hala devam ediyor. Biz komşularımız bu gördüğünüz araçların sahipleri olarak cidden mağduruz. Şöyle mağduruz her gün bu enkazı gördükçe moralimiz bozuluyor, çocuklarımızın da psikolojisini etkiliyor. Düşünüyorum bir araç sahibim ya da Ravza Sitesi’nde oturan biri olarak sayın Valimiz, sayın belediye başkanımız Yozgat için ‘yiğitler şehri’ diyor, ben de ona çok katılıyorum. Bu manzarada ‘yiğitler şehri Yozgat'a çok da yakışmıyor’ diye düşünüyorum. Gecikiyoruz, bu olayın bir an önce açıklığa kavuşması lazım, buradaki araçların çekilmesi lazım, varsa adil raporların ortaya çıkartılması ve herkesin mağduriyetini giderecek adımların atılması lazım. Bu noktada en aciz noktadayız, yetkililerin mutlaka buna bir çözüm bulması gerekiyor. Buradaki enkaz kim kaldıracak? Burada tonlarca ağırlık da beton bloklar var, arabaların üzerinde. Kasko firmaları bile gelip ‘bu enkaz kaldırılmadan biz bir şey yapamıyoruz’ diyorlar. Dolayısıyla bu noktada yetkililerden bir katkı, bir yardım bekliyoruz. (ANKA)