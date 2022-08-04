Bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da bir süre önce 18 yaşındaki bir gencin silahlı birkaç şahıs tarafından zorla tutulduğu, gencin kendi imkanları ile bu şahısların elinden kurtulduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan üç adreste arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, üç ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu içmek için kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda N.S, E.Y, S.G, H.N.K, E.K, H.S, F.Ş, F.B, T.Ç, T.Ö. ve H.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne götürülen şüphelerden N.S, E.Y, S.G. ve H.N.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

E.K, H.S, F.Ş, F.B. ile T.Ç. ve T.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.E.K. tutuklandı.