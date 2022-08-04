Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 10 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek kalp çok mükemmel. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak" dedi.

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, "Tedavisi sürüyor. Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım" ifadesini kullandı.